La primera entrevista que Raquel Morillas dio tras su accidente con Noemí Ungría: "Físicamente no soy la misma"

Raquel Morillas reaparecía este fin de semana en el programa ‘Sábado Deluxe’ para hablar del trabajo que desempeña en la actualidad. Y no solo eso, la que fuera concursante de ‘GH’ explicó cómo se encuentra ahora la relación con Noemí Ungría.

Estaba “atacada” y ella misma le explicó los motivos a Javier Sardá: “Físicamente no soy la misma que antes y no tengo la fuerza que tenía antes. Estoy nerviosa porque había mucha gente que quería que volviera, porque hace mucho que no salgo en la tele y porque ‘Crónicas’ es mucho ‘Crónicas”, afirmó la entrevistada.