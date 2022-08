Omar Sánchez: "Entro a 'Pesadilla en El Paraíso' soltero, no se lo he consultado a Anabel"

Omar Sánchez ha asegurado en 'Deluxe' que no se cierra a mantener relaciones sexuales en el nuevo reality

Omar Sánchez se ha convertido en el segundo concursante confirmado de 'Pesadilla en El Paraíso', el nuevo reality de Telecinco que se estrena próximamente en Telecinco. El canario ha entrado en directo en 'Viernes deluxe' para contar en primera persona que se embarca en una nueva aventura: "Tengo muchísimas ganas, me lo propusieron y tras pensarlo mucho he decidido entrar".

Omar asegura que entra soltero al reality y que, aunque esté conociendo a Raquel Lozano, no tiene novia: "Yo hoy por hoy soy una persona soltera, no sé lo que me pasará ahí dentro, sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel en 'Supervivientes".

El surfista le ha confesado a María Patiño que no le ha consultado a su ex pareja, Anabel Pantoja, la decisión que ha tomado: "Cada uno tiene su vida, ya no es mi pareja, no tengo que consultarle nada, lo he hablado con mi familia y me apoyan al cien por cien".