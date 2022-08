Omar Sánchez, segundo concursante confirmado de ‘Pesadilla en El Paraíso’

El ex de Anabel Pantoja se convierte en el segundo concursante confirmado del nuevo reality de Telecinco

El surfista canario será granjero y convivirá con otros vips

Conoce a Omar Sánchez: quién es

Omar Sánchez es el segundo concursante confirmado de ‘Pesadilla en El Paraíso’, el nuevo reality de Telecinco que llega próximamente a nuestras pantallas. El exmarido de Anabel Pantoja se embarca en su segundo reality y lo hace convirtiéndose en granjero en un paraíso que podría llegar a ser su peor pesadilla…

El que fuera pareja de Anabel Pantoja durante algo más de cuatro años decide dar un paso al frente y continuar su andadura televisiva participando en su segundo reality tras ‘Supervivientes 2021’: “Vengo a vivir la experiencia al máximo”.

¿Quién es Omar Sánchez?

Omar Sánchez nació en Gran Canaria en 1991. El segundo concursante confirmado de ‘Pesadilla en El Paraíso se dio a conocer en 2018 cuando salió a la luz la relación que mantenía con Anabel Pantoja, la sobrina de la cantante Isabel Pantoja y uno de los rostros más conocidos de la televisión.

Omar y Anabel se conocían durante un concierto de Isabel Pantoja en la isla de Omar: “Él se fijó en mí y me escribió por redes sociales”, le explicaba Anabel Pantoja a Toñi Moreno en su última entrevista. El 14 de febrero de ese año saltaba la noticia y la prensa del corazón se hacía eco: un canario surfista de profesión había conquistado el corazón de la sobrinísima.

Con el tiempo Omar Sánchez se hacía cada vez más conocido y se convertía en algo habitual que la prensa buscara sus declaraciones en Pozo Izquierdo, la localidad canaria en la que la pareja había establecido su nidito de amor.

El paso de Omar Sánchez por ‘Supervivientes’

Él mismo ha asegurado en más de una entrevista que su paso por ‘Supervivientes 2021’ fue una de las cosas más duras que ha experimentado en la vida pero también la mejor de las experiencias. Tras tres meses en Honduras, Omar Sánchez se convirtió en el noveno expulsado de la edición perdiendo en el ‘televoto’ frente a sus compañeras Lola y Lara Sajen.

Omar perdía durante su paso por el concurso algo más de 12 kilos de peso y su imagen cambiaba por completo. El que hasta el momento era el novio de Anabel Pantoja se convertía en uno de los rostros más conocidos de la televisión y comenzaba a formar parte del panorama televisivo, algo que la colaboradora nunca acabó de aceptar: “Anabel no quería que yo participara en ‘Supervivientes’, no quería que me convirtiera en alguien mediático”, le explicaba Omar a Toñi Moreno en el plató de ‘Déjate querer’.

Su mediática ruptura con Anabel Pantoja

Tan solo cuatro meses después de darse el ‘Sí, quiero’ en la isla de La Graciosa, Omar Sánchez y Anabel Pantoja rompían su relación por, en palabras de la colaboradora, el desgaste que habían vivido en los últimos meses.

Anabel Pantoja, tras muchos rumores, confirmaba en ‘Sálvame’ que había decidido poner fin a su historia de amor con el negro. Omar guardaba silencio durante meses y finalmente se pronunciaba en el plató de ‘Viernes deluxe’ una vez que Anabel Pantoja ya se encontraba en Honduras concursando en la última edición de ‘Supervivientes’.

Tras tres meses en Honduras, Anabel se reencontraba con Omar Sánchez en el plató de ‘Déjate querer’ y allí protagonizaban un duro reencuentro: Omar lloraba al ver las imágenes de Anabel con Yulen Pereira, su nuevo amor, y se mostraba tajante: “No volvería con ella, ahora tampoco puedo ser su amigo, me ha hecho daño”.

Ahora Omar Sánchez se embarca en una nueva aventura y pasa a formar parte de la lista de concursantes confirmados de ‘Pesadilla en El Paraíso’.

Omar Sánchez: “Entro al reality soltero”

Omar Sánchez ha conectado en directo con el plató de ‘Viernes deluxe’ desde Gran Canaria para confirmar su participación en el nuevo reality de Telecinco. El surfista ha reconocido abiertamente que en estos momentos no tiene pareja y que dentro del concurso puede pasar cualquier cosa: “Yo estoy soltero hoy por hoy”.

El canario le ha confesado a María Patiño que no le ha consultado a Anabel Pantoja, su exmujer, que entra en el concurso: “Ella ya no está en mi vida, no tengo que consultar o dar explicaciones, lo he hablado con mi familia y ellos me apoyan”.