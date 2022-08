Rafa Mora se inventa informaciones sobre sus compañeros: las mentiras que ha contado

Algunos de los compañeros de Rafa Mora en 'Sálvame' ya sospechaban de él, y ha sido precisamente uno de ellos el que ha realizado una pregunta que ha delatado al colaborador: ¿s e inventa Rafa informaciones sobre sus compañeros para brillar más aún sabiendo que iba a causar mucho daño? Rafa ha dicho que no pero el polígrafo de Conchita ha desvelado que miente.

Rafa Mora ha negado las palabras de su compañero pero ha aprovechado para lanzarle a Kiko un zasca: "Hay un vídeo tuyo por ahí circulando en el que apareces con otro chico en ropa interior, pero yo no he dicho que hayas hecho porno, como mucho películas eróticas, para más no das".