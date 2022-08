El polígrafo desvela que Rafa Mora y Macarena atraviesan una crisis: "Ella se fue a Barcelona"

El colaborador de 'Sálvame' ha intentado engañar a la máquina: "Hay pruebas de que ha sido infiel a su novia"

Rafa Mora se somete al polígrafo de Conchita en su semana más complicada en televisión

Rafa Mora está en la cuerda floja tras descubrir que no cuenta con el favor del pública por sus enfrentamientos con compañeros

Esta ha sido sin duda una de las semanas más complicadas para Rafa Mora. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha enfrentado a más de un compañero de programa en los últimos días e incluso ha llegado a abandonar el plató llorando.

Rafa Mora comenzaba la semana protagonizando una dura bronca con Miguel Frigenti en la que también terminaba metido su compañero y amigo Kiko Matamoros, y la terminaba sometiéndose a la valoración de la audiencia a través de una encuesta.

Tras seis años en el programa diario, el colaborador atraviesa por su peor momento en ‘Sálvame’, tanto que incluso ha llegado a plantearse el hecho de dejar la televisión: “A mí me preocupan las audiencias, siempre las miro, yo lo que quiero es que el programa vaya bien ya sea conmigo o sin mí”.

Por si todo esto fuera poco, un testigo aseguraba que Rafa no solo había sido infiel a su novia Macarena, si no que esta era conocedora: “Hacen un paripé de cara al público, no son tan felices como pretenden hacernos creer”.

Rafa Mora intenta engañar al polígrafo de Conchita

Para limpiar su imagen tras esta dolorosa semana, Rafa Mora se ha sometido a los cables de Conchita y ha aceptado responder a todas las preguntas formuladas por sus compañeros. Ya en la primera pregunta Rafa Mora ha intentado engañar a la máquina asegurando que no atravesaba por una crisis con Macarena, su novia.

Rafa Mora ha matizado la respuesta explicando que lo que ha habido entre ellos ha sido una fuerte discusión provocada por los complicados horarios que el colaborador tiene en televisión: “Tuvimos una bronca fuerte porque ella se quejaba de que por culpa de mi trabajo no podíamos hacer planes juntos y yo no la entendí, ella sabe con quién está”.

Sin embargo, de todo lo malo sale algo bueno y es que, tal y como Rafa ha explicado, Macarena se fue a Barcelona tras la bronca y no volvió hasta esta semana: “Al final me habéis hecho un favor, me ha visto tan mal que ha vuelto para apoyarme y estar conmigo”.

Rafa Mora responde: ¿tienen él y Macarena una pareja abierta?

Es uno de los rumores que rodea a la pareja: ¿tienen Rafa Mora y Macarena una relación abierta y mantienen relaciones sexuales por separado? El colaborador ha asegurado que no y la máquina de Conchita ha determinado que dice la verdad.