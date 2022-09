Maestro Joao revela su romance con un político del PP en una sauna y sus conversaciones con Pedro Sánchez

El Maestro Joao dice saber el motivo por el cual Ana María Aldón no se separa de Ortega Cano: "No lo voy a decir, pero no es nada de lo que se ha dicho, pero sí te digo que interviene otra persona, pero no es la criatura, ni Gloria Camila. Yo se lo prometí no decirlo. Quedamos para comer y mostró su confianza, y no la voy a traicionar. Pero eso persona que os digo, impide que se separe y que ella no dé el paso (...) Me habló de sus problemas y le dije 'sepárate' y me dijo 'no puedo por esto'. Lo terminará contando porque eso estallará como un polvorín.