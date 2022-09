Isa Pantoja, muy dolida con Irene Rosales: "He echado en falta un poco de empatía conmigo"

En su conflicto con su hermano, Isa Pantoja ha echado en falta algo de empatía por parte de su cuñada, Irene Rosales, y así lo reconoce durante su entrevista en el 'Deluxe'. Dice que la respeta, pero que no quiere que se interponga en la relación de hermanos. Además, reflexiona sobre el hecho que le hizo distanciarse de su hermano y considera que "se arrepiente de haber dicho que me dio un bofetón, pero no de que me pegara".