Ágatha apunta directamente a el diario ‘El Mundo’, donde dicen que le han tratado mal al hablar del próximo lanzamiento de su libro : “Parece que las mujeres no pueden contar su vida”, se queja. Señala, además, directamente a Federico Jiménez Losantos y a Jaime Peñafiel, quienes habrían sido muy duros con ella.

“Cuando una mujer cuenta su vida, la gente se piensa que es una loca, ¿por qué una no puede contar su vida y se tienen que meter conmigo? El trato ha sido muy despectivo. Yo sé que, el que tú sabes, ha llamado al ‘Mundo’ para que me traten mal y lo cierto es que me han tratado bastante mal”, añade la diseñadora.