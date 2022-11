Lydia Lozano sufre una crisis de ansiedad antes de su reencuentro con Al Bano.

Al Bano no tiene compasión con Lydia Lozano: "Me parece una gran actriz".

Al Bano, demoledor contra Lydia Lozano antes de su posible reencuentro en el 'Deluxe'

Desde que Lydia Lozano se enteró, la tarde del viernes en 'Sálvame', que Al Bano Carrisi visitaba esta semana el 'Deluxe', se ha debatido entre si acudir ella al plató o no. Aseguraba que no tenía miedo a perder su trabajo, pues para ella es más importante el dolor que le produce estar cerca del italiano. Al llegar a plató, el cantante se ha encontrado con la silla vacía de la colaboradora, que no ha acudido finalmente al programa tras sufrir una crisis de ansiedad.

"Teníais que habérmelo dicho antes. El dolor que ha causado no tiene perdón. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo", es la primera reacción del artista cuando ha visto la posibilidad de que tener cara a cara a la periodista. Pero nada más lejos de la realidad. Lydia no se encuentra en condiciones para presentarse en plató.

Lydia Lozano no acude a plató

Nuestro reportero Antonio Lleida se encuentra en casa de la colaboradora y nos asegura que "está rota y devastada". "Esta mañana decía que todo estaba bien, pero a las seis de la tarde, una llamada lo ha cambiado todo. El equipo de la dirección del programa ha vuelto a hablar con ella y estaba en estado de pánico, en una crisis de ansiedad que le impedía coger un coche y acudir al programa".

La reacción de Al Bano al ver sufrir a Lydia Lozano

Tras ver las lágrima de Lydia, Al Bano se pronuncia: "No entiendo lo que dice, pero creo que tiene la lágrima fácil, como si tuviera una fábrica interior, como el mes de marzo que llueve todos los días. Ha hecho tanto daño que ya he olvidado todo. Que haga su vida, tenga su éxito... pero que sea humilde y me olvide como yo me he olvidado de ella. Me parece que es una gran actriz".

Al Bano no quiere hablar sobre la desaparición de su hija Ylenia Carrisi