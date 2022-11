Belén Esteban interviene en directo y cuenta lo que pasó realmente entre Anabel Pantoja y Junco en el tanatorio

Belén Esteban es sin duda una de las mejores amigas de Anabel Pantoja y uno de los grandes apoyos de la colaboradora en estos momentos tan difíciles para ella. La de Paracuellos del Jarama no ha dudado ni un segundo a la hora de trasladarse hasta Sevilla en compañía de ‘su Miguel’ para estar junto a la sobrinísima.

Belén Esteban ha estado durante todo el sábado al lado de Anabel y no se ha alejado ni un instante de ella. La colaboradora no solo ha apoyado a su amiga, Belén también ha acompañado a Junco en su dolor, una mujer a la que no conocía pero con la que ha quedado gratamente sorprendida: