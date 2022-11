Magdalena se desmaya tras un enfrentamiento con Anabel Pantoja y su madre en el tanatorio: "Me ha llamado sinvergüenza"

Magdalena Clavero asegura que no ha podido despedirse de su sobrino, Bernardo Pantoja, que ha muerto a los 69 años tras una larga enfermedad y culpa tanto a su hija Anabel como a su hermana, Isabel Pantoja. Tras intentar entrar al tanatorio, afirmaba que Anabel la había echado llamándola "sinvergüenza", su madre la increpaba fuera diciéndole "esto es lo que querías" y Magdalena acababa por desvanecerse.

La tía de Bernardo Pantoja llegaba entre lágrimas por su sobrino al tanatorio y aseguraba que le habían impedido verle en el hospital. Entendía que no pudiera entrar las últimas horas, pero no durante todo su ingreso: “Me podían haber dejado”. Además, tenía claro a quién culpar por ello: “A los Pantoja en general, desde la hija a la tía, menos Kiko Rivera”.

Magdalena tiene claro que no les ha dado “ni motivos ni razón” para que le impidan la entrada y añadía: “Yo lo que he hecho a mi sobrino es todo bueno y bien lo sabe Dios”. Es más, aseguraba que cuando murió Doña Ana, madre de Bernardo, nadie le dijo nada y fue ella misma quien llevó a Bernardo al tanatorio.

Merchi se iba y Magdalena explicaba que Anabel le había impedido de nuevo la entrada: “Me ha dicho que no puedo estar, que soy una sinvergüenza y que me vaya a la calle”.

Minutos más tarde, Magdalena intervenía de nuevo, aseguraba que se encontraba mejor y que no sabía lo que le había pasado.

Magdalena negaba y acusaba a Anabel: "Ella es la que me ha insultado a mí, es una falta de respeto que no me dejen verlo con lo que lo quería".