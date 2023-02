Ágatha Ruiz de la Prada muestra los mensajes que Carmen Lomana le envía: "Tiene obsesión conmigo"

A esta guerra se unía el actual novio de Ágatha, Díaz-Patón , quien amenazaba con contar "la verdad entre él y Loman"a ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué Carmen no traga a Ágatha? Ágatha Ruiz de la Prada decidida a poner punto y final a la disputa y a lanzarle más de un mensaje a la Lomana.

Con motivo del polígrafo a Carmen Lomana , la socialité rajó lo más grande sobre la diseñadora y, cuando creía que las cámaras no la grababan , opinó sobre ella y sobre su relación con "el innombrable".

Entre muchos otros adjetivos, Carmen se refiere a Ágatha como engreída, arrogante, frustrada y envidiosa , algo que Ágatha ha escuchado y que no le ha hecho ninguna gracia:

"¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria (…) Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada".