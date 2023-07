Asraf responde a quienes cuestionan su sexualidad: ''Me parece flipante''

Asraf se ha sentado en el 'Deluxe' son Isa Pantoja para desmentir los rumores que han surgido durante su paso por 'Supervivientes'

El futuro marido de Isa Pi ha querido dejar las cosas claras: ''Ni he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual''

Durante el paso de Asraf por ‘Supervivientes’ fueron muchos los rumores que salieron a la luz sobre su sexualidad. Fue su amigo Roberto Cruz quien en un ‘Deluxe’ dio a entender que hasta la redacción de uno de los programas de Telecinco habrían llegado unas comprometidas fotografías del concursante besando a un chico.

Ahora, Asraf se ha sentado junto a Isa Pantoja en el programa para afrontar y dar respuesta a todos esos rumores. Miguel Frigenti ha querido saber qué le pareció al exconcursante que se le relacionase con Miguel Vilas.

‘’Te voy a decir una cosa, este tema cada vez que entro a un concurso, no sé por qué pasa, la verdad que parece que tiene que ser noticia o algo a día de hoy que yo sea gay o no sea gay, me parece también un poco flipante. Al final te digo que yo ni he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual, ni todo lo que se ha dicho’’, ha explicado Asraf.

Respecto al tema de la foto que podría haber de él besando a un chico, Isa Pantoja se ha pronunciado: ‘’Es heavy eso, a mi me molesta porque por ejemplo si a mí me relacionasen con Rober siendo un chico y yo chica, a mí también me molesta siendo mentira. No significa que porque sea un chico le tenga que molestar es que, si es mentira, es mentira’’.