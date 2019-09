Arantxa de Benito le saca la tarjeta roja a Guti y desvela todos los feos gestos de él y Romina con sus hijos

Actualmente no tiene relación, tienen los teléfonos bloqueados y se comunican a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Considera que Romina “es desconsiderada” con los hijos de Arantxa y que el mayor gesto feo que han tenido ella y Guti ha sido excluir a la hija mayor de sus vacaciones. Comenta que quizás la niña “es más conflictiva” pero que él, como padre “debería ser educador y no ponerse a la altura de la niña”.

Además, Arantxa considera que ahora que ya no es futbolista y dispone de más tiempo debería ocuparse más de sus hijos pero remata esta reflexión con un contundente “él no se ocupa y quien no se ocupa, no se preocupa”.