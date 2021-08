Arévalo enfada a los colaboradores del 'Deluxe' por sus opiniones homófobas: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay"

Entre pregunta y pregunta, el actor y humorista ha respondido a los comentarios y preguntas de los colaboradores del programa y no ha tardado en salir un asunto espinoso: ¿es Arévalo una persona homófoba? Algunos de los colaboradores del programa han sido tajantes: " Eres un homófobo , así no puedes hablar, eres un añejo y un rancio".

Para Arévalo, ante el estupor de los allí presentes, un "hombre de verdad" solo es aquel que es heterosexual: "Los gays y travestis con tetas y algo colgando no son hombres de verdad". Como no podía ser de otra manera, los colaboradores y la presentadora han afeado sus palabras: "Cuando salías hace años en el 'Un, dos, tres' ya hacías chistes de maricas y sigues igual, tienes que tener respeto por los demás, no tienes defensa ninguna, tú solito te retratas".