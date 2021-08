Malena Gracia y Arévalo se han visto las caras en el 'Deluxe' y se han echado en cara los comportamientos que les han llevado a la ruptura

Arévalo, a Malena Gracia: "No te voy a permitir que me llames machista porque no lo soy y tú lo sabes bien"

Los celos de Arévalo, un problema en la relación con Malena: "Tenías celos hasta de mis amigos gays"

Fue una de las relaciones más sorprendentes de este 2021 aunque breve. Malena Gracia y Arévalo han estado algunos meses conociéndose pero lo cierto es que su amor no ha llegado a buen puerto. La pareja, cuestionada por muchos, ha vivido una intensa pero tormentosa relación en la que los celos, la inseguridad y las discusiones han sido la tónica general: "Solo nos hemos entendido perfectamente en la cama".

Malena y Arévalo han comenzado su encuentro discutiendo y echándose cosas en cara: "Eres un machista porque has pedido al programa que yo cobrara menos que tú, por el hecho de ser mujer he tenido que renunciar a parte de mi caché para que te lo llevaras tú". Arévalo contestaba: "Cuando éramos pareja a mí no me importaba compartir contigo mi caché a la mitad, pero ahora no somos pareja, no pretenderás tener el mismo caché que yo, yo llevo toda la vida trabajando".

Arévalo ha acusado a Malena Gracia de haber planeado su ruptura: "Llamaste a Maribel (la representante de Arévalo) para decirle que me ibas a dejar porque necesitabas hacer televisión", algo a lo que Malena contestaba muy enfadada: "Yo quería cortar contigo porque hay cosas que no son normales, te ponías celoso hasta de que saliera con mis amigos gays, me tenías agobiada con tantas llamadas".

El actor ha intentado explicarse, asegurando que él lo único que pretendía era pasar más tiempo con su chica: "Yo solo quería verla más, pero ella siempre tenía mucho trabajo para estar conmigo, sin embargo sí que se iba con sus amigos de fiesta hasta las cinco de la mañana, a ver para qué tiene que salir hasta las cinco de la mañana".

Arévalo ha asegurado durante la entrevista en el 'Deluxe' que Malena le ha decepcionado, sin embargo, durante meses ha estado "colado por sus huesos": "Cuando estrenó una obra de teatro en Valladolid yo quería ir a verla y ella no quiso que fuese, yo en lugar de enfadarme le envié un ramo de flores".