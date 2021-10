Belén Esteban fue una de las invitadas a la boda del momento. La colaboradora se lo pasó en grande en el enlace de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa y hoy ha acudido a 'Sábado deluxe' para contarnos todo lo que las cámaras no captaron y para compartir con la audiencia la situación emocional en la que se encuentran tanto Anabel como su primo Kiko Rivera.

Belén Esteban ha explicado que en un primer momento Kiko Rivera no estaba convencido de ir a ver a su madre: "Él no estaba seguro de ir a Cantora a ver a su madre, no se atrevía por todo lo que había pasado con 'La herencia envenenada', fue Raquel Bollo quien le dijo que tenía que ir".