Belén Esteban advierte y reta a María José Campanario: "Si mueve ficha, saco lo de mi teléfono"

Además, la Esteban responde a lo que María José y un tal D.C. (presunto examante de Belén) que amenazan con contar algo sobre Belén: "Decid lo que estáis insinuando. Si queréis sacar mierda mía de hace 21 años, sacarla, porque yo sé lo que tú y el otro queréis. No voy a entrar en nada, pero como yo oiga lo que queréis contar, cojo el teléfono, demando a todo Dios, a todo programa, productora y cadenas”, afirma, rotunda y seria.

Los colaboradores intentan sonsacar a Belén qué es eso que tiene en su móvil que tanto daño haría a los Janeiro Campanario, pero ella se muestra firme en su postura: “No lo voy a decir y vais a intentar sacarlo peor no lo voy a decir, no digáis ‘me he enterado’ porque es imposible, solo lo sabe mi núcleo familiar: mi marido, mi hija y yo”.