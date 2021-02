Belén Esteban responde a María José Campanario y explota contra ella y Jesulín de Ubrique

Belén Esteban reacciona a la dura y polémica carta de María José Campanario.

Belén Esteban, a la Campanario: "Estoy harta de tus amenazas".

La colaboradora advierte a la mujer de Jesulín: "A Miguel y a mi niña ni los nombres".

Las reacciones de la dura carta que le ha dedicado María José Campanario a Belén Esteban a través de las redes sociales no se ha hecho esperar. Muchos han opinado al respecto y hasta la propia mujer de Jesulín de Ubrique ha explicado sus motivos. Ahora, le toca hablar a Belén, que responde a la Campanario en 'Sábado Deluxe'.

De pie, en el centro del plató y sin más compañía que la de Jorge Javier Vázquez, situado a cierta distancia, Belén ha tomado la palabra para responder a todo lo que le ha dicho la Campanario: "Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida".

Belén le dice a María José que claro que ella es libre para opinar pero que si le alude, ella va a contestar: "He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su vida, así que tú ni le nombres".

La colaboradora reta a María José a que le demande si quiere pero le recuerda que la única que ha sido condenada ha sido ella: "Estoy harta de tus amenazas pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

Belén Esteban explota y advierte a María José Campanario y Jesulín de Ubrique

Belén Esteban se calla mucho pero llega un momento en el que no puede contenerse más y estalla contra la Campa y su marido: "Dedicada a mi familia estoy. El que no se ha dedicado nunca es tu marido. ¿Veinte años hablando de mi vida? Sí. ¿Qué has estado haciendo tú, que te he visto en el HOLA? Vale ya. Escribe lo que quieras pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio... (refiriéndose a su hija)".

Y es que la colaboradora no está dispuesta a que consentir según qué cosas, sobre todo si le tocan lo que ella más quiere: "Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo". Además, cuando María José habla de lo que Belén "hacía en la trastienda", le pide explicaciones: "Sé clara, ¿qué quieres decir? Estás obsesionada conmigo".

La dura carta de María José Campanario a Belén Esteban

'Socialité' ha desgranado cada frase de esta polémica declaración donde la Campanario se despacha a gusto y llega a insultar e incluso a amenazar no solo a la colaboradora de 'Sálvame', sino también a su familia.

La Campanario explica el motivo de sus duras palabras hacia Belén