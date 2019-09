Belén Ro, sobre el conflicto en la familia Pantoja: “Isa necesita una polémica con la madre para la promoción de su canción”

Belén Ro ha contado en ‘Sábado Deluxe’ que a Isabel Pantoja no le gusta Asraf como novio para su hija Isa P. “No le gusta cómo la trata”. Además, se ha referido a la ausencia de la familia en la presentación de la canción de Chabelita: “Isa no tiene ninguna relación personal con la familia, entonces no tiene sentido que tenga que tener una relación mediática”. Y ha añadido: “La está utilizando para promocionar su disco porque eran cuatro gatos los que había en la presentación. Necesita una polémica con la madre para la promoción”.