Belén Rodríguez no aguanta más y decidido hablar alto y claro para responder a las palabras de Rocío Flores , que la acusó, esta semana en ‘ Supervivientes ’, de estar participando en una campaña de “acoso y derribo” contra Olga Moreno . También dijo que no entiende cómo se le permite a Belén juzgar a Olga “por cosas fuera del reality ”.

Además, Belén sostiene que ella juzga a Olga Moreno por su participación en ‘SV 2021’: "No me voy a justificar por hacer mi trabajo. Si hablo de las cosas de fuera es porque ella, en el reality, habla de cosas de fuera. Nunca he mezclado ‘SV’ con el documental. Es más, cuando vino al ‘Deluxe’ yo no vine y en ‘Sálvame’ me pedí días libres para no hablar del tema”.