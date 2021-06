Rocío Flores y Maestro Joao tienen una fuerte discusión en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Carlos Sobera, a Rocío Flores: "En este programa se esperan opiniones, a veces pueden ser buenas y otras malas"

Rocío defiende con garra a Olga Moreno y Joao le lanza una batería de 'zascas'

Rocío Flores ha estallado por completo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Defendiendo a Olga Moreno, hemos visto a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores encarando como nunca antes a uno de los colaboradores y defensores que estaban en el plató tras haber criticado a la superviviente: Maestro Joao. Pero lejos de amedrentar, el vidente lanzó una batería de 'zascas' que pusieron aún más nerviosa a Rocío.

Todo comenzó cuando veíamos un vídeo de Olga Moreno hablando con Gianmarco Onestini. Ambos pensaban que no les estaban grabando, así que se despacharon a gusto. Olga llegó a decir que prefiere a Lara Sajen "como amiga en vez de enemiga". Un comentario que suscitó muchas críticas en el plató al haberse referido así sobre la que se supone que es su amiga íntima en el reality.

"Ahora hemos visto una imagen muy reciente de Olga 'rajando' con Gianmarco. Le ha dado una 'puñaladita' a Lara cuando dice ser su amiga", fue lo que señaló Maestro Joao cuando Rocío Flores estaba defendiendo que Olga no había hablado mal de nadie.

"No ha 'rajado' con Gianmarco nada. Estoy flipando. La primera persona que quería en 'Supervivientes' tener de amigo en vez de enemigo fui yo diciendo que Avilés. Y lo dije con dos ovarios delante de todo el mundo en directo. ¿Te queda claro?", respondió Rocío enfadada. "Vale, pero esa fue tu jugada. Lo de Olga se ha visto claramente que en cuanto puede afila el cuchillo", insistió Joao.

Rocío estalló. "¿Tú estás viendo 'Supervivientes' o qué cojo*** estás viendo? Porque estoy un poco cansada...", estaba diciendo cuando Joao la interrumpió: "¿De qué estás cansada, hija mía? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? 'Estoy cansada, cansada'... llevas toda la noche sentada, ¿de qué te has cansado?". El público reaccionó con un gran aplauso al 'zasca' del exsuperviviente.

"Estoy igual que tú. Yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Y el que lleva faltándomelo aquí y en las redes sociales eres tú... Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De p*** madre", reaccionó Rocío. "Regidor, aplausos para ella", respondió Joao.

El vidente defendió que él en sus redes sociales opina lo que le da la gana. Mientras tanto, veíamos a Rocío mirar hacia la dirección del programa. "No voy a permitir que me vacile. Como lo haga me piro", decía. Para la exsuperviviente, "se está juzgando a Olga por lo de fuera".

Joao, a Rocío: "Yo a ti no te he visto nunca reconocer nada"

La tensión del momento dejó enmudecidos al resto de colaboradores. Carlos Sobera llamó a la calma pero poco después se reactivaría el desencuentro. Rocío recordó una trampa de Tom Brusse en uno de los juegos. Joao, que defiende al francés en el plató, le compró el argumento... aunque con otro recadito.

"Claro que lo hizo mal. Y lo reconoció. El problema es no reconocerlo. Yo a ti nunca te he escuchado reconocer", le soltó. "He sido la primera persona en decir cuando Olga lo ha hecho bien y cuando Olga lo ha hecho mal", aseguró Rocío. "Estaría viendo mitele PLUS ese día porque me lo he perdido", sentenció él.



Rocío Flores señala a Belén Ro: "Se está haciendo un acoso y derribo conta Olga"

Rocío, que ya había dicho que le estaba costando mucho defender a Olga Moreno porque sentía que se le atacaba, parece que no ha hecho caso del consejo de Gloria Camila. Su tía reveló que había hablado con ella que determinados planteamientos en directo no la beneficiaban. Ella, por ejemplo, había decidido no pronunciarse más públicamente sobre las declaraciones de Olga respecto a la familia.

Pero Rocío Flores dice no poder con "la injusticia". "A mí si una persona me da un argumento coherente la respeto. Lo que no voy a permitir es acoso y derribo contra Olga por parte de Joao y de otros colaboradores que la están tratando injustamente en este programa. No la están juzgando como concursante y eso es lo que me molesta, porque no se lo merece. Y aparte como él tiene la mala sangre de hacer lo que hace a través de redes sociales pues yo ya llega un momento en que estoy hasta las narices", le contó a Carlos Sobera.

El presentador, que intentaba poner paz, le preguntó exactamente a quién se refería. "¿Te parece poco Belén Rodríguez?", soltó Rocío. "Pero no estamos aquí con Belén", le quería hacer ver Sobera. "Te hablo del programa en general. No voy a permitir un acoso derribo contra Olga. ¿Ha quedado claro?", insistió.



Sobera animó entonces a Rocío a decírselo cuando Belén estuviera presente. Además, el presentador apostó por la pluralidad de opiniones: "Tenemos que entender todos es que en un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no (...) Las opiniones de Joao tampoco me han parece que sean ofensivas. Si lo fueran hubiera sido el primero en no permitirlo", manifestó.

Rocío se lo tomó muy mal. Con aspavientos, la colaboradora de televisión no compartía lo que le había dicho Carlos Sobera. Menos cuando éste le dijo que no sacase a colación personas que no estaban presentes. "Este no es el escenario adecuado para manifestarlo", dijo Sobera. "¿Dónde lo digo? ¿Mañana en 'El programa de Ana Rosa'?, contestaba Rocío.

Para rematar esta tensión, Joao soltaba su último 'zasca' y el plató se caía de nuevo: "Vete a 'Supervivientes: Conexión Honduras' y se lo dices a la cara".

Las declaraciones de Belén Ro que tanto han molestado a Rocío Flores

Más tarde, Rocío Flores hacía un comentario que dejaba entrever qué era lo que tanto le había molestado de Belén Ro. Lo suyo viene de largo, pero fue la drástica decisión de la colaboradora sobre Olga Moreno lo que indignó a Rocío. O más bien las palabras que le dedicó.

"Me parece absolutamente cruel seguir utilizando a unos hijos que no son tuyos para seguir haciendo daño a su madre", había dicho Belén.