Colate no se ha cortado y ha dicho la verdad en todo momento. El ex concursante de 'Supervivientes' ha soltado el bombazo que ha dejado a todo el plató con la boca abierta: ha intentado quedar con Gloria Camila después de la ruptura con Kiko Jiménez.

El invitado quiere dejar claro que "he intentado quedar con ella como amigos" pero, sin embargo, ha dado un toque picantón: "Me atrae y en el amor no hay edad".