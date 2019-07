Dakota contesta a Omar Montes: "Él ha ganado 'Supervivientes' porque yo me he ido"

‘Supervivientes 2019’ ha dado qué hablar durante y después del reality. Ahora los concursantes se enfrentan a todas las acusaciones de sus propios compañeros. En el caso de Dakota, ha sido una de las principales disputas de la isla. Omar confesó que para él era la peor superviviente porque generaba un ambiente tenso con una tendencia innata a la discusión y Dakota, que no se calla una, ha querido mandar un zasca al ganador de esta edición: “Él ha ganado porque yo me he ido”.