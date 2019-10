"Que mi mujer no me espere el día que salga del concurso, que no espere nada de mí, no se merece que la reciba. Se merece que sea consciente del daño que ha hecho, no puedo ser un pelele y encima ir a darle un beso", así de contundente ha sido Diego Matamoros, dejando claro a María Patiño que no quiere saber nada, por el momento, de Estela Grande.