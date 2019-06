'El Dioni': "Compartí cárcel con el químico de Pablo Escobar y aún hablamos por WhatsApp"

¿Ha estado con alguna famosa?

Se enfrenta a Víctor Sandoval

Dioni habló de la vida de derroche y lujo que llevó durante el tiempo que estuvo como fugitivo en Brasil y Víctor Sandoval no dudó en recriminarle que no hubiera ayudado a los demás, algo que hizo que ambos se enzarzaran en un cruce de acusaciones. “¿Tú me vas a dar lecciones de moralidad?”, preguntó el protagonista del PoliDeluxe. Entre reproche y reproche, los dos se echaron en cara la mala relación que tuvieron cuando participaron en 'Supervivientes 2016'.