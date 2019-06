María Patiño, muy dolida por los ataques de Diego Arrabal: “Dejemos de despreciar a las mujeres”

Patiño quiso contestarle durante el ‘Deluxe’: “Ha dicho algo muy grave. (…) He recibido un comentario machista que seguramente no se podría reproducir si en vez de ser yo una mujer fuese un hombre”. Y añade: "Intentemos dejar de despreciar a las mujeres de forma gratuita". Además, ha afirmado: “Todo lo que conté el lunes, el propio Arrabal lo ha confirmado esta tarde”.

La colaboradora ha querido también agradecer a Emma García, presentadora de ‘Viva la vida’, el mensaje de apoyo que la envió tras el programa. A pesar de ello, bajo el punto de vista de Patiño, habría que haber ido un paso más allá: “Me ha afectado muchísimo lo que se ha dicho. Me he sentido humillada (…) Me ha parecido un comentario asqueroso y sin merecérmelo. Yo a esa persona la echo del plató porque no permitiría que humillara a nadie”.