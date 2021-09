De cómo ha aprovechado su tiempo alejado de la televisión, Carlos Lozano asegura que ha hecho “muchas cosas que tenía pendiente”: “Poner mi vida en orden, dedicar más tiempo a la familia, a mis amigos, el campo, los corderitos (…) Me he comprado un terreno rústico y soy muy feliz”, declaraba.

“No tengo ninguna relación con Miriam Saavedra. No voy a hablar de ella. Le deseo lo mejor y ya está”, aseguraba el presentador. “A mí ella me pidió disculpas, las he aceptado y lo he asumido. No tengo sentimientos por ella, los tuve, pero ya no”, aseguraba.