Kiko Rivera se confiesa: "En estos momentos no me sentiría culpable si mi madre entra en prisión"

Kiko Rivera no se sentiría culpable si Isabel Pantoja vuelve a prisión

Después de la explicación de Montse Suárez, Jorge Javier Vázquez ha querido saber si Kiko Rivera se sentiría “culpable” si su madre entra en prisión, a lo que el disc jockey ha respondido: “En estos momentos no, no tengo la culpa y no tengo nada que ver”, declaraba.

Los problemas económicos de Isabel Pantoja

Kiko Rivera desveló durante su entrevista en ‘Domingo Deluxe’ que su madre siempre decía tener problemas económicos y que llegaba a decir que “no podía irse de vacaciones” porque no tenía dinero: “Yo la he oído quejarse siempre”, explicaba el disc jockey.

La única vez que Isabel Pantoja dejó dinero a Kiko Rivera

Kiko Rivera asegura que su madre solo le dejó dinero una vez y que no se lo va a devolver porque no le da la gana: “No fue tan fácil que me lo dejara, hacía ver que era un gran esfuerzo y me dejó 6.000 euros”, declaraba Kiko.