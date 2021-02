Miguel Frigenti y Marta López aclaran en qué punto está su relación

Jorge Javier Vázquez lo decía al principio del debate de ‘La isla de las tentaciones’ en ‘Sábado Deluxe’: “He notado que cuando Frigenti habla, Marta ni le mira”, decía el presentador. A lo que ellos no tardaban en asegurar que no tenían ningún problema en trabajar juntos.

Miguel Frigenti asegura que no considera a Marta su amiga, pero sí una compañera a la que le tiene “cariño”: “Dejó de ser mi amiga hace un año, cuando no estuvo a mi lado en un momento complicado”, explicaba el colaborador de ‘Sálvame’.

Frigenti y Marta López protagonizan un enfrentamiento

Aunque la cosa ha empezado cordial entre ellos, los que fueran amigos han terminado enzarzándose en una tensa discusión. El detonante ha sido una frase de Rafa Mora, que recordaba que Marta López dijo en su día que Frigenti tenía una pataleta porque a él no le ofrecían hacer campañas de publicidad en redes.

“A mí me han propuesto muchas campañas y yo las he rechazado”, explicaba Frigenti. “Puedo traer mil emails en los que he rechazado ese tipo de publicidad, que es lo que deberías hacer tú”, decía muy directo el colaborador en ‘Sábado Deluxe’.