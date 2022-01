“He ligado con famosos que están muy buenos (..) A Israel lo conocí en una entrevista, me lo ligué en un photocall y fuimos novios. Lo dejamos en el confinamiento. El confinamiento mata cualquier relación. Me encerraron con un tío al que acababa de conocer”, explicaba.

“Estuve diecisiete días en Toledo, encerrada en una autocaravana con él. (..) Estaba muy bueno, pero no todo es la belleza”. Sobre cómo acabaron tas su ruptura, Susi Caramelo confesaba: “Pues no acabé muy bien”.

Con Israel Rodríguez no acabó muy bien, pero es cierto que ahora su corazón está ocupado y así lo confirmó este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’: “Ahora mismo estoy saliendo con un chaval que no está tan bueno y me gusta mucho más que Israel”, declaraba.