Chistes, lágrimas y 'médicos': el paso completo de Susi Caramelo por '¡Allá tú!'

No cabe duda que cada vez que Susi Caramelo abría la boca era para hacer reír al público y al presentador, que más de una vez no pudo contener las carcajadas al escuchar las ocurrencias de la concursante. Pero no todo fueron risas. Tras la marcha de uno de sus mejores amigos en el concurso, la catalana no pudo contener las lágrimas y le dedicó unas palabras de lo más emotivas.