Estíbaliz Sanz reaparece tocada y hundida: vive con sus padres, apenas trabaja y su novio es ex de Antonio Canales

Estíbaliz Sanz vuelve a pisar el plató de 'Sálvame' dispuesta a contar la situación tan precaria en la que se encuentra. Confiesa que en el amor es afortunada, sale desde hace un año con el exnovio de Antonio Canales . El mismo que fue pillado en la playa practicando relaciones sexuales con el bailaor. A pesar de que los compañeros de 'Sálvame' confirman que fue una encerrona a Canales, Estíbaliz cree en la palabra de su novio y reafirma que no es homosexual.

Con un niño de 10 años, fruto de su anterior relación, está pasando momentos económicos muy precarios pues solo cuenta con 426€ al mes pero la ayuda de su familia la ha salvado de la ruina :"No tengo medios económicos pero soy muy feliz". Su expareja solo le pasa una manutención de 250€ que finalmente se reduce a 50 para la comida por gastos escolares.

El padre de su expareja se ha puesto en contacto con Gema López para desmentir las palabras de la ex actriz. Estíbaliz Sanz admite que su ex pareja le ha pasado una nota para hacer una entrevista guionizada: "El padre de mi hijo me dio una nota diciendo todo lo que tenía que decir".