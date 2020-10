La llamada de Isabel Pantoja a 'Sábado Deluxe'

Después de esto ha llegado un pequeño tirón de orejas por parte de Isabel: “No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar. Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada”.

“¿De qué estás triste tú? ¿Por qué no hay trabajo? A ti no te va a faltar un plato de lentejas”, continuaba diciendo Isabel. Pero esta intervención no ha terminado de gustar a Kiko, pues consideraba que su madre le estaba diciendo que “no tenía derecho a estar mal”: "Me duele que me digas eso. No comparo mis sentimientos con nada, pero simplemente he contado cómo me siento. No puedo fingir estar bien. Si he provocado un daño, lo siento. Necesito abrazos y besos, no que no tengo derecho a estar así".