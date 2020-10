Kiko Rivera reconoce su deslealtad a Irene: "Me sentiré culpable hasta el día en que me muera"

Kiko Rivera cuenta cómo conoció a Alicia y cómo lo descubrió su mujer, Irene Rosales.

Kiko fue desleal a Irene en mitad de un bache sentimental en su matrimonio.

Admite que hubo un tonteo pero que nunca llegó a quedar con esa chica.

Fue Techi la primera en abrir la caja de pandora al mostrar unos audios en los que ella y Kiko Rivera mantenían conversaciones subidas de tono. Después, llegó un nuevo testimonio, el de una camarera que aseguraba haber intercambiado mensajes con el DJ. Irene Rosales, mujer de Kiko, ha roto su silencio en 'Viva la vida' para aclarar este asunto pero es Kiko quien debe dar la cara, hablar de sus infidelidades, y lo hace en el 'Deluxe' junto a María Patiño: "Vengo a zanjar el tema y darle a mi mujer su lugar, el que se merece, porque con ella las coas están bien".

Kiko se confiesa y reconoce sus errores: "Hay cosas que son mentira y otras que son verdad, pero ya forman parte del pasado. He cometido muchos errores en mi vida y este es uno más. Lo de Techi es mentira, lo de Chabeli, igual, pero lo de Alicia sí es cierto. No he tenido nada con ella pero me pilló en un momento en el que no estaba bien con Irene. Tonteé con ella". Kiko admite sentirse mal por lo que ha hecho y confiesa que no se ha perdonado a sí mismo: "Me siento culpable hasta el día que me muera. El único culpable de lo que ha pasado he sido yo".

Lo que sucedió cuando Irene descubrió que Kiko tonteaba con Alicia

Kiko cuenta que estaba en su discoteca en fin de año y se puso a hablar con la chica, la camarera. Estaban fumando fuera, ella tenía frío y él le ofreció su chaqueta. Ahí quedó la cosa esa noche. Ella le escribió al día siguiente a través de WhatsApp y así comenzó el tonteo. Kiko insiste en que nunca llegaron a quedar, en que el flirteo siempre fue a través del móvil.

Todo esto sucedió en medio de un bache en la relación, en el que discutían mucho (aunque Kiko no quiere que esto suene a excusa). El caso es que Irene lo sospechaba y se sentaron a hablar. Él se sinceró, no negó lo que pasaba, y ella tardó en perdonarlo. "Nunca me cansaré de decir que mi mujer es lo mejor que me ha pasado y yo no siempre me sé comportar. Esto fue así pero no ha vuelto a pasar".

Kiko responde a todas sus supuestas infidelidades pasadas

Es Antonio Rossi quien pone sobre la mesa todos los rumores de infidelidad que han rodeado a Kiko a lo largo de su relación con Irene. "¿Qué te dice tu mujer cada vez que ocurre?", quiere saber el colaborador. Kiko se ha puesto a la defensiva, ha dicho que no todo lo que se cuenta de él es verdad y que si fuera verdad, a la única que la da explicaciones es a su mujer. "Irene no vive en una continua mentira conmigo. Yo he cambiado", se defiende el invitado.

Tras esto, Kiko ha seguido abriendo su corazón y ha confesado que él tiene la autoestima muy baja, que cree que la gente se le acerca muchas veces solo por interés y que estamos acostumbrados a verle siempre sonriendo, pero que de puertas para adentro tiene sus momentos de bajón.

Kiko Rivera: "No me quiero, estoy jodido, no soy feliz"

El hijo de la tonadillera ha continuado hablando con el corazón en la mano y ha hablado de su pasado, pues nos cuenta que su vida no ha sido fácil sólo por ser hijo de Isabel Pantoja. Nos cuenta lo que ha sufrido y la importancia de los buenos amigos en sus momentos más complicados. Además, confiesa que está en un momento de su vida "muy jodido" y que se siente muy triste, algo que apenas habla con su mujer y que su madre desconocía por completo.