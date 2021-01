El motivo del monumental enfado de María Teresa Campos

"El ictus me lo provocó yo misma por agobiarme demasiado. Después de eso, ahora, cuando me enfado por algo me da mucho miedo, no debo alterarme. ¿Tú crees que yo, que he sufrido eso, te voy a decir que te va a dar eso a ti? Lo de que te vas a quedar solo y que no te quiere ni tu ex lo dije en un momento del maldad. Pero jamás le desearía a nadie eso. Lo hice mal, lo siento y aquí estoy".