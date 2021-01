María Teresa da la cara por Carmen Borrego tras su polémica entrevista y opina cuál ha sido su gran error

Además, la Campos cuenta que su hija está en un momento de su vida muy sensible y “quizás ha dicho cosas que no debería”: “Me duele escuchar que tiene miedo, nunca la he considerado una persona de miedo, siempre ha sido muy echada para adelante”. Pero María Teresa tiene algo más que decir.

¿En qué se ha equivocado Carmen? María Teresa responde: “No tiene conocimiento de la repercusión que tienen las cosas que decimos. Yo cuando doy una entrevista siempre pienso los titulares, no doy un titular que no yo quiera. Carmen es más lanzada. La he visto llorar pero últimamente me han visto más llorar ellas (sus hijas) a mí”.