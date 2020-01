Matamoros se reconcilia con Mila y ataca a Belén y Patiño: "Si soy amigo de alguien no le jodo el bolsillo"

Mila Ximénez y Kiko Matamoros se han visto las caras después de mucho tiempo. El colaborador le ha comentado lo que no le ha gustado de su participación en ‘GH VIP’ pero la cuestión es que, en la mayoría de las ocasiones, la ha defendido: “Te tengo mucho cariño”, ha llegado a decir y ha defendido su posición en el programa: "Cuando no he tenido más remedio, me he mordido la lengua para no decir algo negativo”.