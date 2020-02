Lydia Lozano y Kiko Matamoros se van del plató tras un fuerte enfrentamiento: "Tienes mucha cara"

La información de Lydia Lozano sobre la presunta llamada entre Rocío Flores y Rocío Carrasco se ha saldado con un fuerte encontronazo entre la colaboradora y Kiko Matamoros . Antonio David Flores mantiene que la información de Lydia es falsa y Matamoros ha sacado la cara por su amigo: “Ya está bien, tienes mucha cara y me sacas de quicio”, ha dicho a su compañera.

Kiko se ha levantado muy cabreado de la silla y ha intentado abandonar el plató : “No soporto tanto cinismo”. El colaborador acusa a Lydia de tener “mucha cara” y ella no entiende por qué Matamoros se enciende tanto con la noticia: “ Es alucinante que te cabrees tú más que Antonio David ”.

El ambiente se ha caldeado y, desde el puesto de dirección, Kiko ha continuado recriminando a Lydia su actitud: “Quiero irme porque posiblemente no me se contener. Me pone muy nervioso la obstinación de esta persona por que todo sea demostrable”. Para Matamoros, Lydia es incapaz de reconocer que se ha equivocado y ha atacado duramente su profesionalidad: “Estás manteniendo una mentira porque tu orgullo y tu ineficiencia dan para eso y para más”.