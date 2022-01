María Barranco, rota al recordar a Verónica Forqué: "Si yo hubiera sabido que estaba así habría intentado ayudarla"

La muerte de Verónica Forqué pilló por sorpresa a todo el mundo pero especialmente a los que la conocían personalmente y la querían: "He sentido mucha pena por la muerte de Verónica Forqué, a veces no me lo creo y pienso que es una pesadilla (…) Yo la quiero recordar como tantas veces la viví, porque yo estuve mucho con ella", expresa María Barranco.