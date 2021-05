María Teresa Campos responde a las acusaciones de Rosa Benito: "Debe callarse ya"

María Teresa Campos ha hablado en el 'Deluxe' sobre la serie documental de Rocío Carrasco

La mítica presentadora contesta a las palabras de Rosa Benito y asegura que "no sabe por qué le ha cogido esa manía"

La protagonista: "Yo no debería decir que no voy a hablar de ella porque no ha parado de hablar de mi"

María Teresa Campos se ha sentado en el 'Deluxe' para hablar de todo lo relacionado con la serie documental de Rocío Carrasco, entre otras cosas. La mítica presentadora no se ha dejado nada en el tintero sobre este tema y ha querido contestar a Rosa Benito, después de las declaraciones que esta ha dicho sobre ella en algunos programas.

María Teresa responde a Rosa Benito

"Cuando vine de defensora de la audiencia aquí vino una persona que estaba trabajando en el programa. Estaba fatal porque decía que estaba sin dinero porque no había pagado su marido, no sé si Hacienda", así relataba Teresa su vivencia, sin querer decir la identidad de la persona de la que estaba hablando. Pero Jorge Javier ha caído en la cuenta de quién hablaba, Rosa Benito, lo que ella ha afirmado: "Sí, pero yo no he dado el nombre, lo ha dado él".

La mítica presentadora no entiende por qué Rosa "no ha parado de hablar" de ella

La periodista ha comenzado no nombrando a la exmujer de Amador Mohedano, pero después ha querido hacer una reflexión: "Yo no debería decir que no voy a hablar de ella porque no ha parado de hablar de mi". Recordando algunas de las palabras que Rosa Benito le ha dedicado: "Ha dicho que yo a Rocío Jurado no la conocía. Es más, voy a mirar a cámara para preguntar a todos ustedes: ¿saben quién es Rocío Jurado? Porque yo no lo sé".

"Ni me interesa hablar de ella ni sé por qué me ha cogido esa manía"

"Creo que debe callarse ya", así de contundente ha sido María Teresa Campos. Y es que no entiende el porqué de esta situación: "Ni me interesa hablar de ella ni sé por qué ha cogido esa manía de que: 'Yo con Rocío…' Hombre, por favor". Ni lo que Rosa tiene contra ella, aunque ha contado una vivencia con Rocío Jurado que podría tener algo que ver:

"Será por su marido, yo no lo sé. Yo tengo muchas anécdotas de Rocío Jurado. Hicieron unos especiales beneficios, pero pagaban a los artistas que contrataban, entonces subió Rocío Jurado en el ensayo y me dijo: 'Ay, María Teresa, Por lo menos la ropa nos la deberían haber pagado. La persona que se dedicaba a esos pagos era familiar de una persona muy allegada a mí y me dijo: 'Si hemos pagado 2 o 3 millones".

Habla sobre la relación de Rocío Carrasco con Amador Mohedano