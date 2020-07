Pilar Yuste abandona el plató cuando Sergi Ferrer le acusa de deberle dinero

El programa regresaba de una pausa publicitaria cuando pillaba a Rafa Mora y a Pilar Yuste hablando de algo que había sucedido fuera de cámaras. Jorge Javier Vázquez pregunta qué ha ocurrido y Pilar amenaza con no volver a pisar Telecinco si se habla del tema. Pero ha sido inevitable.

Pilar no quiere hablar del tema alegando que es un asunto que se debe tratar en su despacho y que, en caso de deber algo, se lo debe el chico a Sergi. Después, ha abandonado el plató, visiblemente enfadada: “Ya has tenido tu minuto de gloria”. Pero Sergi insiste, Pilar le debe dinero porque Jonathan no sabía nada de este trato que llevaron a cabo la representante y el reportero.