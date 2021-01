Matamoros se sincera sobre su hija Anita y la herencia: "Ahora mismo doy la relación con ella por perdida"

En su noche más sincera frente al ‘PoliDeluxe’, Kiko Matamoros no quiso dejar sin responder las preguntas relacionadas con su la relación que mantiene con su hija Anita. Una relación que parece nula y que el colaborador podría estar dispuesto a recuperar.

Matamoros da por perdida la relación con Anita

“¿Es cierto que ahora das por perdida la relación con tu hija Anita y que no estás dispuesto a recuperarla si ella no se acerca a ti?”, fue la pregunta que se le hizo al colaborador. Él, muy tajante, respondió que sí, pero la máquina no le dio del todo la razón.