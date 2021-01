Kiko Matamoros: "Nunca he tenido un problema grave con esta adicción"

Matamoros, sobre su adicción: "Llegó a condicionar mis relaciones sexuales"

El colaborador, sobre Marta López Álamo: "Ella es anti todo esto"

Kiko Matamoros se sentó este domingo en el ‘PoliDeluxe’ más sincero de toda su carrera, puso todas las cartas sobre la mesa y habló de temas que hasta el momento no había tocado en un plató de televisión, incluidas sus adicciones.

Kiko Matamoros confiesa su adicción a la cocaína

El colaborador de ‘Sálvame’, “saturado” por todo lo que lee en redes sociales y por las constantes acusaciones del entorno de Javier Tudela, no dudó en hacer una confesión: “Soy cocainómano desde los quince años”, declaró.

Probé la cocaína a los quince años y desde entonces no he dejado de consumir

“En mi vida no he tenido nunca un problema grave con esta adicción (…) Probé la cocaína a los quince años y desde entonces no he dejado de consumir”, explicaba. Kiko Matamoros aseguró en su entrevista en ‘Domingo Deluxe’ que la droga no ha condicionado su vida, pero sí sus relaciones”.

“Desde los 16 años hasta que empecé con Marián se puede decir que tuve un consumo poco aconsejable: fiestas a diario, bastantes excesos… y cuando empecé con ella levanté un poco el pie, porque ella no era consumidora”, aseguraba el colaborador en su entrevista más sincera.

La etapa de consumo durante su relación con Makoke

El colaborador de ‘Sálvame asegura que, cuando rompió con Marián Flores y empezó con Makoke fue la etapa de su vida en la que hizo del “consumo de la cocaína algo habitual”. Asegura que, debido a eso, “sucedieron algunos episodios complicados desde el punto legal” y llegó a condicionar sus “relaciones sexuales”.

Kiko Matamoros aseguró en su entrevista más sincera que “había momentos que si no consumía” no le apetecía “nada” tener relaciones sexuales”. En cambio, más adelante, asegura que le “producía rechazo estar en estado y mantener sexo”.

Tenía mucha ilusión por ver a mi hija sana y feliz, incluso dejé de fumar e intenté cuidarme mucho

El exmarido de Makoke ha asegurado que, cuando ella se quedó embarazada de su hija Ana, él estuvo “un año sin consumir”: “Tenía mucha ilusión por ver a mi hija sana y feliz, incluso dejé de fumar e intenté cuidarme mucho”, aseguró.

Otra etapa en la que declaró haber dejado de consumir fue durante el tiempo que participaba deportes como el ciclismo. Una etapa larga en la que también dejó de consumir.

Kiko Matamoros aseguró en ‘Domingo Deluxe’ que, tras su separación de Makoke tuvo “unos meses en los que consumía igual que cuando tenía veinte años”: “Lo vi como una fuente de evasión”, explicó.

La situación actual del colaborador de 'Sálvame'

Ahora el colaborador mantiene una relación con Marta López Álamo y, desde que está con ella, parece que ya no hace un consumo habitual de las drogas: “Ella es anti todo esto. Es cierto que en alguna ocasión he consumido pero no compartido, con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula, porque si quieres estar bien con tu pareja, tenéis que estar los dos en la misma onda o es absurdo”.

El exmarido de Makoke asegura que solo consume delante de Marta López cuando hay amigos en casa: “Ella se cabrea, mira para otro lado y me da la brasa”, afirmaba el colaborador de ‘Sálvame’.

En su ‘PoliDeluxe’ más sincero, Kiko Matamoros no quiso meter a terceras personas y cuando Antonio David Flores le preguntó por si Makoke consumía, él respondió de una manera muy clara: “No voy a señalar a nadie, pero creo que era voz populi (...) Lo que sí te puedo decir es que conmigo Makoke no aprendió nada".

Matamoros habla de la preocupación de sus hijos

Después de la confesión de Kiko Matamoros, los colaboradores han empezado con sus preguntas y una de ellas ha sido sobre si sus hijos estaban al tanto de su adicción: “Lo saben y si no lo saben, lo intuyen, porque han sido muchos los mensajes que me han enviado diciéndome que me cuide”. “Ellos estaban preocupados hasta que empecé con Marta”, aseguraba el colaborador”.