El polígrafo desvela las infidelidades de Kiko Jiménez en su noche más complicada

Cristini desenmascara a Kiko: "Me tocó en un baño"

El polígrafo no solo asegura que Kiko miente en esto, si no que además ha desvelado que también tuvo algo en esa famosa discoteca con Cristini, la exconcursante de 'La casa fuerte 2', con la que, tal y como ha confirmado ella misma, "tuvo unos cuantos besos en el váter". Más tarde, durante su entrevista, Cristini ha dado detalles de lo que sucedió con el novio de Sofía Suescun en aquel lavabo: "Él me vio y me agarró del brazo para meterme dentro del baño, allí me besó y me tocó, pero yo no quería que pasara nada más entre nosotros".