La desgarradora infancia de Cristini: "Mi tío abusaba sexualmente de mí y mi hermano me daba palizas"

Cristini ha relatado, con mucho dolor, los años en los que ejerció la prostitución para poder pagarse el cambio de sexo

La entrevista de Cristini Couto ha sido tremendamente dura. La brasileña ha explicado que su infancia fue un infierno, ya no solo por el hecho de que su familia no aceptara su transexualidad, si no también porque sufrió abusos por parte de su tío.

Tal y como ha explicado, cuando era apenas un adolescente, el marido de su tía abusó sexualmente de ella, algo que no pudo contar porque él la tenía amenazada de muerte. Además, sufrió mucho por los malos tratos que recibía a manos de su hermano, quien le pegaba palizas y se avergonzaba de ella: "Me encerraba en una despensa con el perro y el gato para que sus amigos no me vieran porque no quería que vieran que su hermano era un maricón".

Mi madre prefería verme muerta antes que vestida de mujer