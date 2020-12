Rafael Amargo deja plantado a 'Sábado Deluxe' a última hora: "Nos ha hecho su peor baile"

Qué ha ocurrido para que Rafael Amargo no acuda al ‘Deluxe’

Por la mañana, la directora intenta contactar con ellos pero nadie responde . A las 13:00h, consigue hablar con Rafael a través del teléfono de otra persona. Está nervioso pero su tono es conciliador. Se hablan de las condiciones de la entrevista y él acepta . Promete llamar más tarde pero no lo hace.

Se viven momentos de incertidumbre porque se acerca la hora del inicio del programa y no se sabe nada de Rafael. Es la mujer la que, a las 16:00h dice que no irá al programa. A las 17:00h, el abogado nos da esperanzas. Dicen que cuando acabe la función, llamarán. A las 20:00h el abogado llama y nos comunica que no va a venir. Nos ha dado plantón.