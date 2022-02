Pero pronto los presentadores explicaron el motivo. Carlos Sobera saludaba a su compañera por videollamada y revelaba que estaba en casa por haberse contagiado de covid. "Me gustaría estar ahí pero no ha podido ser esta noche porque me pillé un covid el finde pasado y, aunque ya estoy saliendo, estoy un poco renqueante y para no contagiaros, me quedo en casa", contaba el presentador.