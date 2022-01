Los concursantes oficiales de 'Secret story: la casa de los secretos 2'

Listado oficial con todos concursantes de la nueva edición de 'Secret story' con anónimos

Conoce a los protagonistas del nuevo reality de Telecinco: sus mome

'Secret story: la casa de los secretos 2' ha abierto sus puertas en Telecinco con un plantel de concursantes anónimos que prometen dar grandes momentos a la audiencia.

Nissy y Laila:

Nissy y Laila son dos hermanas mellizas que se han reencontrado en 'La casa de los secretos' tras tres años sin verse. Tras un emotivo reencuentro tuvieron que tomar una decisión muy dura para ellas: decidir quién de las dos se convertía en concursante. Por suerte, todo ha sido un dilema con el fin de conocerlas más a fondo y ambas concursarán en conjunto.

Carlos

Carlos tiene 27 años, es creative y es de Madrid. "Me identifico como persona no binarie. Eso quiere decir que no me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros pero no me siento identificado con ninguno. Los pronombres no me importa que se refieran a mí con 'Él' o 'Ella', o que sea incluso el género neutro con la 'e".

Adrián

Adrián tiene 26 años, viene de Calatayud y es profesor. Su profesión es totalmente vocacional y algo que siempre ha querido hacer: "Es muy gratificante. Los niños son el futuro". En su estreno en 'Secret story' ha rendido homenaje a su amigo fallecido, con el que vio el primer reality de su vida, y hoy recuerda. Además, ha declinado ganar un maletín con 40.000 euros a cambio de no entrar en la casa en los dilemas del estreno.

Elena

Se autodefine como "la sevillana más internacional": "Crecí en Triana, pero vivo en Berlín. Soy una persona muy luchadora, independiente, aventurera e inestable porque no he vivido más de cuatro años en el mismo país. He vivido en Bégica, Rusia, Ámsterdam, Dubái y Berlín. Hablo 7 idiomas."

Cora

Cora tiene 25 años y es esteticista. "Soy una chica muy personaja, me gusta llamar la atención y cuando a alguien no le caigo bien no lo entiendo. Soy Impulsiva, dulce, tengo mi parte angelito y mi parte diablito. Sobre todo, mi pasión es bailar twerk. Tengo un don, soy capaz de enganchar a al gente".

Carmen

Carmen es cordobesa, tiene 25 años y es estudiante de matemáticas. Le apasiona contar su vida a través de las redes sociales, una afición que ocupa su tiempo sobre todo tras el confinamiento. Se ha estrenado marcada por el público como la primera nominada de la edición.

Rafa

Rafa tiene 28 años y es fontanero. Aunque estudió Química, es un hombre polifacético que no tiene reparo en reconocer que falsificó su currículum para acceder a diversos puestos de trabajo. Entre sus aficiones, "leer a los clásicos".

Marta

Marta tiene 27 años y es teniente alcalde de Torrecilla de Alcañiz (Teruel) y trabajadora social. Está muy orgullosa de su labor en la España vaciada "Me parece una barbaridad cuando la gente dice que los del pueblo son unos paletos. Los de la ciudad podrían venirse y aprender a vivir en un pueblo. Los del pueblo no somos tontos".

Brenda

Brenda tiene 40 años y es barrendera: "La vida no me lo ha puesto nada fácil, llevo trabajando desde los 15 años. Mi gente me considera una súper woman por haber abierto caminos en gremios de hombres. He perdido a mucha gente, como a mi madre cuando tenía 20 años", confiesa.

"Soy mamá de dos enanos. Mi estado civil es casada conmigo misma, sentimentalmente me separé pero por motivos económicos vivimos todos juntos en casa".

Kenny

Kenny tiene 30 años, es de Cuba y vive en Barcelona. Es modelo y creador de contenido. "Tengo un canal de YouTube, me subí a la azotea de mi casa y empecé a hacer tutoriales de cómo mover la cadera y se empezaron a hacer virales. Para mí el baile es una manera de comunicación"

Colchero

David Colchero trabaja en un desguace y tiene 24 años. Se considera un buscavidas por haber tenido una dura infancia y aunque ha trabajado de todo, le gustaría acabar siendo cocinero o trabajar en turismo.

Alatzne

Alatzne tiene 44 años y es técnico de emergencias. "Marca cómo se va la vida de forma tan injusta. Puedo ser frágil en algunos aspectos pero soy una mujer muy fuerte y no me vengo abajo ante la adversidad".

Alberto

Virginia

Héctor