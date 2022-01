16.00 - 0.00 | Álvaro y los demás

16:47 H Fito, el refranero cantado

Rafa y Álvaro dudan sobre si Orwell escribió '1984' o '1532' o cuál. Saben que es un número. Siguen hablando de Orwell. De verdad que no creía que iba a estar hablando en un minutado de 'Secret Story'.

Álvaro creía que ganar iba a ser muy fácil desde casa, que era tan fácil como mirar oportunidades y aprovechar la estrategia. Y se ha dado cuenta de que prefiere enriquecerse como persona que ganar el juego. As if. Hablan de que cuando salió la promo algunos amigos les pillaron, pero intentaron ignorarlo.

En la cocina, Kenny dice que los improperios contra Álvaro no fueron una faltada a posta, y Héctor responde que le entiende, que es una situación de máximo estrés.

Héctor se considera cariñoso aunque Kenny dice que al le dijeron que no. El equipo del baño, mientras tanto, salen al jardín y saluda a todo el mundo. Rafa comenta que le gusta mucho Javier Krahe, y se sorprende de que nadie le conozca. Cuervo ingenuo habla con lengua de serpiente.

Entre el barullo se escucha "reggaeton", "La Raíz" y "A mí me gusta escuchar canciones en el coche para cantar mientras conduzco". Y aprovechan para cantar a Fito. Rafa dice que le gusta la música clásica (cómo no) y el resto que no les entra. Ni Krahe, ni Mozart. Qué es esto.

Rafa: Es el refranero cantado.